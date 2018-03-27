Существует несколько способов сделать зубы белыми, не обращаясь за помощью к стоматологам. В этом помогут яблоки, кокосы, сода и соленая вода.

По мнению доктора Мервина Друяна из Лондонского Центра косметической стоматологии, важно, чтобы белизна зубов была натуральной, то есть по цвету примерно соответствовала белизне белка глаза и делится советами, как этого добиться, передает kp.ru.

1. Чистить содой.

Соду добавляют в большинство зубных паст, ведь она и есть тот самый природный отбеливатель.

"Смешайте четверть чайной ложки соды с водой и обмакните в этот состав зубную щетку. Можно так же добавлять соду в дешевый зубной порошок. Сода постепенно поможет отбелить зубы довольно бережно.

2. Есть клубнику и яблоки.

Яблоки - известный способ очистить зубы, когда зубная щетка недоступна. А клубника содержит яблочную кислоту, которая помогает естественным способом отбеливать зубы. Но есть одно важное замечание - клубнику нужно просто есть. Ни в коем случае не оставляйте клубнику на зубах, ведь ее кислота при длительном воздействии может повредить зубную эмаль.

3. Полоскать соленой водой.

Соленая вода ухаживает за деснами, ведь соль - это естественная антибактериальная среда. Кроме того, если размешать чайную ложку соли в стакане теплой кипяченой воды, охладить ее и использовать для полосканий полости рта, можно заметить, как постепенно зубная эмаль станет белее.

4. Следить за цветом.

Белые продукты делают ваши зубы белее. Внесите в рацион рис, рыбу, курицу. А вот яркие цветные продукты, такие как черника, морковка, свекла, только "покрасят" зубную эмаль. Кстати, после красного вина, бальзамического уксуса и кофе нужно обязательно полоскать рот, ведь эти напитки окрашивают зубы, не позволяя вам отбелить свою улыбку (или пить их можно через соломинку, чтобы напитки не соприкасались с зубами).

5. Электрические щетки.

Стоматологи заявляют, что электрическая щетка удаляет на 70 процентов больше налета и чистит правильнее, чем обычная, ручная. Следовательно, с такой щеткой и белозубой улыбки добиться будет проще.

6. Сырная терапия.

Твердый сыр действительно имеет такую структуру, которая способна счистить налет с поверхности зубов. Кроме того, в сыре много кальция, который сделает зубы крепкими. По этой же причине врачи советуют пить молоко.

7. Кокосовое масло.

Налет на эмали часто появляется из-за того, чтобы зубы окрашивают продукты, которые мы едим. Стоматологи предлагают полоскать зубы кокосовым маслом (достаточно столовой ложки на одну процедуру). Масло предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания мельчайших частичек цветных продуктов, а еще кокосовое масло удаляет бактерии с поверхности зубов и десен.

8. Продукты-веники.

Есть такая еда, которая может выполнить функцию чистящей губки - например, поп-корн с его грубыми краями здорово очищает зубы. При условии только, что поп-корн не сладкий, и вы после него прополощете зубы.

9. Жевательная резинка.

Она способна механически удалить лишний "мусор" и стимулировать слюноотделение, которое нейтрализует кислоту после еды. Кислоты меньше, мусора меньше - зубы чище. Только вот выбирать жвачку нужно без сахара и жевать недолго. Очень часто мы отчищаем зубы, но забываем про область между зубов. Она остается темнее самих зубов, и улыбка выглядит небезупречно. В борьбе за абсолютную чистоту поможет зубная нитка, которой стоит обрабатывать область между зубами, чтобы улыбка была яркой.

10. Не забывать про язык.

Именно на языке могут задержаться все остатки пищи, в том числе и от красящих продуктов и напитков. А уж язык-то до зубов эти "краски" донесет с легкостью. Так что обязательно чистите язык вместе с зубами.

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