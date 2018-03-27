Цена на газ: в Кабмине сделали прогноз для украинцев [ Редактировать ]
Правительство Украины решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца.
За этот период Рада должна принять закон об антикоррупционном суде. Если окончательный вариант этого документа не вызовет претензий МВФ, то правительству придется продолжить переговоры о цене газа.
В Кабмине могут согласиться на повышение цены на 3% поквартально, но вряд ли на такой вариант пойдет МВФ, считают "Українські новини".
Если вопрос антикоррупционного суда не решится, у премьера появляется возможность выполнить и даже перевыполнить свои обещания, и снизить цену на газ почти на 10%.
Правительство Украины в ближайшие дни даст окончательный ответ на вопрос, что будет с ценой газа для предприятий ТКЭ и населения с 1 апреля текущего года.
"Українські Новини", со ссылкой на источники в Кабмине, сообщают, что премьер Владимир Гройсман решил пока не вносить никаких изменений в методику определения цены для этих потребителей и сохранить спецобязательства для НАК "Нефтегаз Украины" по обеспечению их газом.
Для этого срок действия постановления №187 от 22 марта 2017 года, который заканчивается 31 марта, продлят еще на 2 месяца, а решение о переносе пересмотра цены на неопределенный срок принято еще в октябре.
Таким образом цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен. Следовательно, не повысится и тариф на горячую воду.
Соответствующее решение Кабмин может принять уже на заседании 28 марта.
За последние полгода МВФ отверг минимум 6 предложенных правительством вариантов, как избежать повышения цены газа для населения. Последний, седьмой вариант, предложений правительством в феврале по неофицальной информации, также не был одобрен МВФ.
Основной кредитор Украины продолжает настаивать на том, чтоб правительство следовало согласованным с ним условиям пересмотра цены газа, которые зафиксированы в действующей редакции постановления №187. По этим условиям цена газа в октябре прошлого года должна была подняться на 17,6%. Правительство отказалось идти на этот шаг. Сейчас, с апреля цена газа должна подняться уже на 30% от действующей.
Повышение цены газа - второй основной вопрос, который определяет, будет ли продолжено финансирование Украины со стороны МВФ или нет. Первый - это закон об антикоррупционном суде.
На сегодняшний день, соответствующий законопроект, поданный Президентом уже принят в первом чтении Верховной Радой. Однако редакция документа полностью не одобрена МВФ. Не согласованными остаются две основные нормы: каким образом будут отбираться судьи и как решения антикоррупционного суда могут быть обжалованы.
В ближайшие недели в законопроект будут вноситься правки депутатов, и именно от финальной редакции и будет зависеть ответ МВФ.
В Администрации Президента говорят, что вероятность найти компромисс с кредитором все-таки существует, однако не приводят аргументов в подтверждение таких надежд. Видимо у Гройсмана тоже не видят этих аргументов и не хотят рисковать. Ведь если правительство повысит цену газа, а вопрос о суде не будет согласован, то транша не будет все равно. В итоге, программа с МВФ сорвется, а тарифы будут подняты.
Если окончательная редакция закона об антикоррупционном суде все-таки появится до конца мая и устроит МВФ, то в правительстве могут пойти на пересмотр цены газа, но по своему варианту. Подорожание может быть на 3% поквартально в течение 1,5 лет.
Ранее Кабмин выделил 400 миллионов гривен на утепление домов.
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