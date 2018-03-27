В Киеве к зданию посольства России принесли цветы и игрушки в память о погибших людях в результате масштабного пожара в ТРЦ в "Кемерово".

Киевляне оставляли записки с соболезнованиями и словами поддержки родственникам погибших.

"Крепитесь, мы скорбим вместе с вами", – написано в одной из записок.

Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.