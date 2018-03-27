"Скорбим вместе с вами" - киевляне несут цветы к посольству России (фото) [ Редактировать ]
В Киеве к зданию посольства России принесли цветы и игрушки в память о погибших людях в результате масштабного пожара в ТРЦ в "Кемерово".
Киевляне оставляли записки с соболезнованиями и словами поддержки родственникам погибших.
"Крепитесь, мы скорбим вместе с вами", – написано в одной из записок.
Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
по теме
Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.
У столичній багатоповерхівці стався вибух
Вибух у столичній багатоповерхівці. Постраждали дві людини. Зараз вони в лікарні. За даними поліції, у господаря однієї з квартир виник конфлікт із колекторами.
В Киеве вспыхнул автомобиль (видео)
В Киеве на Московском проспекте сгорел автомобиль Hyunday.
В Броварах из-за неисправной проводки загорелся дом
В Броварах (Киевская область) из-за возгорания проводки случился пожар в жилом доме.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.