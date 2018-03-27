В Киевском драматическом театре на Подоле состоялась торжественная церемония вручения театральной премии "Киевская пектораль" по итогам 2017 года. Эту премию уже в 26 раз традиционно вручали накануне Международного дня театра, который празднуют 27 марта.

Две статуэтки "Киевская пектораль" получил режиссер Дмитрий Богомазов: в номинации "За лучший драматический спектакль" и "За лучшую режиссерскую работу". Такого высокого признания была удостоена его постановка "Жизнь впереди" в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Еще один режиссер с левобережного театра Андрей Саминин был удостоен награды "За лучший камерный спектакль". Жюри отметило его "Двенадцатую ночь, или что захотите" по пьесе Шекспира. Сюрпризом стала номинация "За лучшее исполнение мужской роли". Здесь победителем оказался артист Лев Сомов, создавший образ Мадам Розы в спектакле "Жизнь впереди" (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

Лучшей актрисой назвали Анжелику Савченко, сыгравшую роль Патриции Хольман в спектакле "Три товарища" Национального театра имени Ивана Франко. Лучшей исполнительницей второго плана стала Екатерина Кистень, сыгравшая Женщину в поставке Нового театра на Печерске "Два бедных румына, разговаривающие на польском".

И самый почетный приз "За значительный вклад в развитие театрального искусства" был вручен Ларисе Кадочниковой, которую еще называют музой Сергея Параджанова и лицом украинского поэтического кино.

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