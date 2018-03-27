Школьница со Львова поедет в США на Международную олимпиаду гениев.

Благодаря своему изобретению, которое поможет незрячим людям читать информацию с электронных устройств, 16-летняя жительница Львова София Петрышин поедет в США на Международную олимпиаду гениев.

София создала устройство для незрячих, которое превращает цифровую информацию на шрифт Брайля. Девушка рассказала, что ее изобретение ориентировано на облегчение социализации незрячих людей. В частности, оно упростит пользование банкоматов для людей с нарушением зрения.

По словам председателя ОО Фонд реабилитации незрячих Михаила Петрива, данная идея очень актуальна, ведь во всей Украине есть только шесть банкоматов, приспособленных для незрячих людей.

При этом Петрышин уже получила за свое изобретение награду на всеукраинском конкурсе Intel-Техно, где участвовала от Малой академии наук.

По словам девушки, в мире уже есть аналоги такого устройства, однако они стоят от 2 до 5 тысяч долларов и недоступны для украинцев.

"Конкурс в США для меня – это очень большое достижение. Я всегда мечтала поехать на международный конкурс, особенно в Америку, где очень высокий климат для развития, и открывается много возможностей", - говорит София Петрушин.

Изобретательница не планирует останавливаться на достигнутом, и сейчас начала работу над новым проектом.

Олимпиада гениев - это один из самых престижных конкурсов для школьников и выпускников школ со всего мира. А его победители могут получить высшее образование в США и ежемесячную стипендию. В этом году олимпиада будет проходить 11-16 июня.

Напомним, все украинские первоклассники получат игровые наборы.