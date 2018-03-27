Українська Православна Церква готується до страсного тижня, який передує Великодню. Для учасників Хресного ходу в Єрусалимі виготовлено понад 100 ікон священномученика Володимира. Сьогодні образи освятили у Києво-Печерській лаврі. Більше - у матеріалі Ліни Зеленської.

Особливе щастя для усіх вірян пройти дорогою Христа у Єрусалимі. Цьогоріч у ніч на Страстну п'ятницю до хресної ходи приєднаються парафіяни з захоплених українських храмів. Вони повезуть на Святу землю особливу ікону " Собор новомучеників української землі".

"Освящается именем Отца, Сына и Святого Духа".

Цієї ікони раніше не існувало. Написана вона народними іконописцями спеціально для того, щоб поїхати в Єрусалимі взяти участь у Хресній ході. У центрі святині - священномученик Володимир, століття смерті якого Православна церква згадує цього року. Навколо митрополита 40 мучеників з різних регіонів України.

"Ініціатива людей написати саме таку ікону - в центрі Оранта, всім відома ікона Святої Софії, тут відомі храми - Києво-братський монастир, який знищений. Тут є і десятинний храм... Тут є мученики живі і є мученики архітектурного характеру, які були знищенні. - ікона освячена саме на мощах священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького", - розповідає митрополит Антоній, керуючий справами української Православної Церкви.

У хресній ході цього року візьмуть участь парафіяни із захоплених українських храмів. До Єрусалиму віряни їдуть з особливою місією.

"Ми будемо молитися за мир на нашій українській землі, за віру - хвилююся дуже, хочу ступити на Святу землю, впасти і цілувати її",- говорить Марія Фурманець, парафіянка Свято-Успенської церкви, с. Птича.

"Ссподіваюся, що ми помолися приклонимся Святій землі, і між нашими людьми, на нашій землі настане мир", - говорить Надія Орійчук, парафіянка храму Марії Магдалини, с. Бадівка.

Поїздка організована силами громад захоплених храмів. У Хресній Ході візьме участь понад 300 парафіян. Віруючі пройдуть Господнім шляхом у молитві за Україну і у Велику суботу стануть свідками сходження благодатного вогню.