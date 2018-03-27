Возле города Ворожба Белопольского района Сумской области школьный автобус с детьми съехал в кювет, в результате аварии одна старшеклассница госпитализирована с травмами. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 27 марта в 8:19. На место происшествия был направлен пожарный пост г. Ворожба.

"В транспортном средстве находилось семеро детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

Дополнительно, для оказания помощи привлекался телескопический погрузчик местной агрофирмы. Спецтехнику с помощью троса соединили с автобусом, после чего школьный транспорт удалось вытащить из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги.

Напомним, под Харьковом произошло масштабное ДТП.