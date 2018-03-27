Мусорный коллапс: Эверест очистили от 5 тонн мусора [ Редактировать ]
Пять тонн отходов убрали у подножия Эвереста и перевезли в столицу Непала Катманду. Об этом сообщает Montagna.
Уборка на самой высокой горе планеты является частью амбициозной программы 2018 года по очистке, целью которой является максимально быстрое и полное очищение региона от мусора, который оставляют туристы и альпинисты в горах и на маршрутах подхода к самой высокой вершине мира.
"Эти мероприятия будут способствовать укреплению этической и ответственной деловой культуры, что в конечном итоге приведет к достижению целей устойчивого развития, которые мы поставили перед собой", - рассказал координатор программы из ООН.
Преимущественно мусор состоит из пустых бутылок и консервных банок, части альпинистского и трекингового снаряжения непригодного к использованию, тары для пищевых продуктов и тому подобное.
Увеличение числа туристов сделало необходимым разработать амбициозный план ООН, целью которого является вывоз 100 тонн отходов из региона Эвереста, благодаря поддержке некоторых авиакомпаний.
Гималайский регион фактически столкнулся с растущей экологической угрозой от отходов, образующихся в результате туристической деятельности. Поэтому управление большим количеством отходов в этом гималайском регионе остается сложной задачей, несмотря на строгие усилия сельских общин и местных природоохранных организаций.
Напомним, в украинских реках пропадает хищная рыба.
по теме
Сміттярі-музиканти з Туреччини вразили грою на сміттєвих контейнерах (відео)
Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетицій.
У Нігерії підприємець створює одяг зі сміття
Висока мода на брудних Лагоських вулицях. У Нігерії бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею - шити дощовики та наплічники з викинутого пластику. Чи окупився підприємцеві задум?
В NASA посчитали оставленный людьми на Луне мусор
На поверхности космического объекта на сегодняшний день имеется множество предметов, брошенных астронавтами.
ООН заявили о насилии и пытках заложников на Донбассе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с заложниками на Донбассе
Apple представила iPad для школьников
Во вторник, 27 марта, в одной из школ Чикаго компания Apple провела первую в этом году презентацию, которая была посвящена продуктам, связанным с обучением.