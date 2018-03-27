Во вторник, 27 марта, в одной из школ Чикаго компания Apple провела первую в этом году презентацию, которая была посвящена продуктам, связанным с обучением. В рамках презентации компания представила новую версию iPad, сообщает The Verge.

Новый планшет оборудован дисплеем диагональю 9,7 дюйма. По словам вице-президента компании Грега Джозвяка, именно такая диагональ планшета является наиболее популярной среди пользователей продуктов компании.

Устройство получило поддержку некоторых функций, доступных на iPad Pro. В частности, устройство поддерживает работу с Apple Pencil, с помощью которого пользователи смогут создавать "быстрые примечания". Стоит отметить, что стилус не будет идти в комплекте с планшетом. На презентации компания представила стилус Crayon от компании Logitech, который будет стоит от 49 долларов.

Новый iPad способен работать 10 часов без подзарядки. Он оборудован основной камерой с разрешением 8 мегапикселей и работает на базе чипа А10. Кроме того, он защищен с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID и поддерживает стандарт связи LTE.

Apple также представила новые приложения дополненной реальности и анонсировала расширение бесплатного объема iCloud с пяти до 200 гигабайт для школьников и студентов.

Новый iPad будет доступен школам и учащимся по цене 299 долларов, частные пользователи смогут приобрести планшет по цене 329 долларов.

Как отмечает издание, презентацией нового iPad Apple надеется потеснить Chromebook, поскольку на данный момент продуктами Google оборудованы 60% школьных классов в США.

Напомним, Apple остановила производство iPhone 8 Plus.