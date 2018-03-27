Популярного актера обвинили в изнасиловании [ Редактировать ]
Американский актер Эд Вествик, прославившийся ролью в сериале "Сплетница", находится под следствием по обвинению в изнасиловании своей коллеги Кристины Коэн. Сейчас дело рассматривает прокуратура Лос-Анджелеса, пишет DeadLine.
"Я подтверждаю, что дело Эда Вествика была передана в наш офис. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может оказывать никакой информации о пострадавших", - говорится в сообщении.
По информации, звезду в домогательствах обвинили еще две женщины: актриса Орелли Уинн и стилист Хейли Камилла Фридман, которая отметила, что Вествик насиловал ее неоднократно.
Как ранее сообщалось, феминистки требуют закрытия кукольного борделя.
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