Американский актер Эд Вествик, прославившийся ролью в сериале "Сплетница", находится под следствием по обвинению в изнасиловании своей коллеги Кристины Коэн. Сейчас дело рассматривает прокуратура Лос-Анджелеса, пишет DeadLine.

"Я подтверждаю, что дело Эда Вествика была передана в наш офис. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может оказывать никакой информации о пострадавших", - говорится в сообщении.

По информации, звезду в домогательствах обвинили еще две женщины: актриса Орелли Уинн и стилист Хейли Камилла Фридман, которая отметила, что Вествик насиловал ее неоднократно.

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