Украинская Православная Церковь готовится к страстной неделе, которая предшествует Пасхе. Для участников Крестного хода в Иерусалиме изготовили более сотни икон священномученика Владимира. Также верующие повезут на Святую землю особенную икону "Собор новомучеников украинской земли". Этот образ народные иконописцы воспроизвели впервые. Сегодня иконы освятили в Киево-Печерской Лавре.

"Ікона написана для того, щоб поїхати до Єрусалима в страстную Седьмицу і в Велику П'ятницю взяти участь в Хрестній ході, куди поїдуть наші паломники для того, щоб молитися за Україну ініціатива людей написати саме таку ікону - в центрі Оранта, всім відома ікона Святої Софії, тут відомі храми - Києво-Братський монастирь, який знищенний, тут є і десятинний храм", - рассказал Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви.

"Сподіваюся, що ми помолимся, приклонимся до землі, помолимся і буде мир у нашій церкві, між нашими людьми", - говорит Надежда Орийчук, прихожанка храма Марии Магдалины .