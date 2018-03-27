Полного отказа от вредных привычек - не достаточно для того, чтобы гарантировать долгую жизнь

Специалисты по питанию отмечают, что большинство долгожителей - далеки от здорового образа жизни. Среди тех, кто дожил до ста лет часто встречаются поклонники никотина и спиртного, сообщает "Главком".

В результате масштабного исследования выяснилось, что 70% долгожителей являются курильщиками, 80% – регулярно употребляют спиртное, а еще 18% совершенно не придерживаются принципов здорового питания.

Правда, медики спешат уточнить, что при этом крайне важно придерживаться строгих доз в употреблении алкоголя и курении.

По его словам, многие долгожители действительно не придерживаются диет, однако и не переедают. В питании они соблюдают умеренность. Курильщики из числа долгожителей также не злостные.

Что касается алкоголя, то в небольшой дозе он даже полезен для организма. А злоупотребление им наоборот отнимает годы жизни, а то и десятилетия.

То есть, если соблюдать во всем меру, то страшного ничего нет. Главное при этом сохранять позитивный взгляд на жизнь. Положительный настрой может колоссально менять гормональный фон и влиять на процессы обмена веществ.

Напомним, врачи приравняли сахар к наркотику.