Саудовская Аравия в апреле приступит к выдаче виз для туристов. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.



Решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики.



Саудовская Аравия планирует принимать до 30 миллионов туристов ежегодно к 2030 году.



До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.



Также Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.

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