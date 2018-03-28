У Перу затримали вражаючу партію наркотиків (відео) [ Редактировать ]
Величезну партію кокаїну виявила поліція Перу неподалік столиці країни - Ліми.
Півтонни наркотику контрабандисти заховали у вантажівках з водою. Загалом, правоохоронці вилучили понад півтисячі пакунків з кокаїном. За даними місцевої влади, їх мали переправити до Сполучених Штатів. У справі затримали п'ятьох підозрюваних.
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