Величезну партію кокаїну виявила поліція Перу неподалік столиці країни - Ліми.

Півтонни наркотику контрабандисти заховали у вантажівках з водою. Загалом, правоохоронці вилучили понад півтисячі пакунків з кокаїном. За даними місцевої влади, їх мали переправити до Сполучених Штатів. У справі затримали п'ятьох підозрюваних.