Глава Facebook виступить у Конгресі США [ Редактировать ]
Керівник Facebook Марк Цукерберг виступить в Конгресі США через скандал із витоком даних. Слухання призначені на 10 квітня.
Туди також запросили очільників "Google" і "Twitter", але вони поки що не відповіли. Тим часом пояснень щодо скандалу зажадали також і в Єврокомісії - там вимагають пояснити, як витік даних зачепив європейських користувачів. Нагадаю, скандал спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія зібрала дані про 50 мільйонів користувачів Facebook без їхнього відома і згоди.
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