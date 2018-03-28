Керівник Facebook Марк Цукерберг виступить в Конгресі США через скандал із витоком даних. Слухання призначені на 10 квітня.

Туди також запросили очільників "Google" і "Twitter", але вони поки що не відповіли. Тим часом пояснень щодо скандалу зажадали також і в Єврокомісії - там вимагають пояснити, як витік даних зачепив європейських користувачів. Нагадаю, скандал спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія зібрала дані про 50 мільйонів користувачів Facebook без їхнього відома і згоди.