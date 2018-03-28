Во Франции умерла знаменитая актриса Стефан Одран (настоящее имя - Колетт Дашевиль).

О смерти 85-летней артистки сообщил ее сын Том Шаброль. Актриса скончалась 27 марта из-за последствий болезни.

Стефан Одран начала актерскую карьеру еще в 1950-х годах. Она выступала в театрах в Париже, а затем начала пробиваться в кино.

Широкую популярность получила после сотрудничества с Клодом Шабролем. Их первой совместной работой стал фильм "Кузены" в 1959 году. Позднее Одран стала "музой" и женой Шаброля и тем самым одной из самых известных актрис Франции.

Расцвет карьеры актрисы пришелся на 1970-е годы, когда она отметилась участием в таких известных картинах Шаброля, как "Мясник" и "Кровавая свадьба".

В 1974 году зрители увидели ее в образе Илоны Морган в фильме "Десять негритят".

Неделей ранее умерла известная актриса и ведущая "Евровидения" Кэти Бойл.