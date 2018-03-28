Умерла известная французская актриса [ Редактировать ]
Во Франции умерла знаменитая актриса Стефан Одран (настоящее имя - Колетт Дашевиль).
О смерти 85-летней артистки сообщил ее сын Том Шаброль. Актриса скончалась 27 марта из-за последствий болезни.
Стефан Одран начала актерскую карьеру еще в 1950-х годах. Она выступала в театрах в Париже, а затем начала пробиваться в кино.
Широкую популярность получила после сотрудничества с Клодом Шабролем. Их первой совместной работой стал фильм "Кузены" в 1959 году. Позднее Одран стала "музой" и женой Шаброля и тем самым одной из самых известных актрис Франции.
Расцвет карьеры актрисы пришелся на 1970-е годы, когда она отметилась участием в таких известных картинах Шаброля, как "Мясник" и "Кровавая свадьба".
В 1974 году зрители увидели ее в образе Илоны Морган в фильме "Десять негритят".
Неделей ранее умерла известная актриса и ведущая "Евровидения" Кэти Бойл.
по теме
Умер Сергей Мавроди
Бывший глава "МММ" Сергей Мавроди скончался в Московской больнице. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Відомий український телеведучий Олесь Терещенко пішов з життя
Олесь Терещенко був заслуженим журналістом України. 1997 року разом з новою командою програми "Післямова" - вони створили "Телевізійну службу новин" на телеканалі "1+1". А з січня 2009 і донині - працював ведучим на Першому національному телеканалі.
У Франції на 91 році пішов із життя відомий дизайнер Юбер Живанші
Найвідомішим зразком елегантного стилю від Живанші вважають сукню героїні Одрі Гепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані".
У Новокузнецьку вшанували пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерово
Жителі російського Новокузнецька запустили в небо білі повітряні кулі, вшановуючи пам'ять про загиблих під час пожежі торгового центру в Кемерові.
Трагедия в Кемерово: в России объявлен общенациональный траур
Общенациональный траур завтра в России обьявили однодневный. Утром к импровизированному мемориалу в память жертв возложил цветы и российский президент Владимир Путин.