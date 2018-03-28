Известная в мире пивоварня опозорилась расистской рекламой (видео) [ Редактировать ]
Пивоваренная компания Heineken извинилась и удалила телевизионную рекламу после обвинений в расизме.
В видеоролике бармен отправляет барной стойкой бутылку низкокалорийного слабоалкогольного пива мимо трех чернокожих, которая в конце концов останавливается у светлокожей девушки.
"Иногда что светлее, тем лучше", - появляется надпись в кадре в данный момент.
Компания утверждает, что в лозунге имеется в виду светлое пиво, но многие зрители увидели другой подтекст, пишет The Telegraph.
"Я думаю, что некоторые компании намеренно создают расистские рекламы, чтобы иметь больше просмотров", - отреагировал на этот видеоролик американский рэпер Chance The Rapper.
В соцсетях люди писали, что цвет кожи людей в рекламе не может быть совпадением.
После этого Heineken удалила рекламу с канала YouTube и извинилась:
"В течение десятилетий в своей рекламе мы продвигаем идеи, которые призваны объединять, а не разъединять. В этом случае мы чувствуем, что промахнулись", - прокомментировали в Heineken.
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