Пивоваренная компания Heineken извинилась и удалила телевизионную рекламу после обвинений в расизме.

В видеоролике бармен отправляет барной стойкой бутылку низкокалорийного слабоалкогольного пива мимо трех чернокожих, которая в конце концов останавливается у светлокожей девушки.

"Иногда что светлее, тем лучше", - появляется надпись в кадре в данный момент.

Компания утверждает, что в лозунге имеется в виду светлое пиво, но многие зрители увидели другой подтекст, пишет The Telegraph.

"Я думаю, что некоторые компании намеренно создают расистские рекламы, чтобы иметь больше просмотров", - отреагировал на этот видеоролик американский рэпер Chance The Rapper.

В соцсетях люди писали, что цвет кожи людей в рекламе не может быть совпадением.

После этого Heineken удалила рекламу с канала YouTube и извинилась:

"В течение десятилетий в своей рекламе мы продвигаем идеи, которые призваны объединять, а не разъединять. В этом случае мы чувствуем, что промахнулись", - прокомментировали в Heineken.