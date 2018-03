Украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала сегодня, 27 марта стала мамой. Артистка родила сына.

Об этом сама певица поделилась с пользователями на своей странице в Instagram.

"Our little prince. My best song ever . Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018",- написала артистка.

Ранее певица в интервью журналу ELLE рассказала, что декрета у нее не будет. И сразу вернется к работе.

Стоит отметить, что пользователи сети очень мило поздравляют певицу с рождением первенца.

