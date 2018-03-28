Джамала родила сына (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала сегодня, 27 марта стала мамой. Артистка родила сына.
Об этом сама певица поделилась с пользователями на своей странице в Instagram.
"Our little prince. My best song ever . Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018",- написала артистка.
Ранее певица в интервью журналу ELLE рассказала, что декрета у нее не будет. И сразу вернется к работе.
Стоит отметить, что пользователи сети очень мило поздравляют певицу с рождением первенца.
Напомним, Джамала сняла клип о своей свадьбе.
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