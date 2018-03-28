Субтропічні папуги - у нью-йоркському Брукліні. Кілька десятків цих пернатих гніздяться на одному з кладовищ міста. Як вони туди потрапили і яка реакція місцевих - дивіться далі.

Ця готична арка - вхід на цвинтар у нью-йоркському Брукліні. На ній з гілок і листя вимощують гнізда - субтропічні папуги-монахи. На площі два квадратних кілометри мешкає одна з найбільших колоній цих птахів - їх тут близько семи десятків. Оселилися пернаті тут десь із півстоліття тому.

"Я стежу за цими папугами уже 13 років і намагаюся якнайкраще описати їхнє житя. Я читав щось у газеті про папуг, яких переселили до Нью-Йорка. І не дуже вірив цьому, доки не приїхав до Брукліна і сам не переконався. Ці птахи - повноцінні господарі на цій території, а ще вони додають місту певної екзотичності", -розповідає Стефан Балдвін, спостерігач за папугами.

Стефан Балдвін, який роками стежить за папугами, припускає, у п'ятдесятих пернатих переправляли з Аргентини, бо там вони шкодили сільськогосподарським угіддям. До Сполучених Штатів їх везли на продаж. Але ті - тікали з кліток просто в нью-йоркському аеропорту і розлетілися по всьому місту. А зрештою вподобали ось цей куточок.

"Ці папуги - неймовірні, часом саме заради них люди приходять на цвинтар. Ідея цих воріт полягає в тому, що по той бік від них ви ніби опиняєтеся в іншому світі. Тут ви можете заглибитися в релігію, поспілкуватися з природою. І папуги вам у цьому допоможуть", - розповідає Джеф Річман, історик кладовища.

Папуги-монахи живуть до двадцяти років. Це єдиний вид папуг, які звивають гнізда в будь-яком місці - як-от, на арці кладовища. Місцеві жителі кажуть, пернаті їх анітрохи не дратують.