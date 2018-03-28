Австралієць на інвалідному візку піднявся в базовий табір на Евересті [ Редактировать ]
Перша в світі людина на інвалідному візку піднялася в базовий табір на шляху сходження на Еверест. Подорож тривала 10 днів. Австралієць Скотт Дулан уже подолав висоту в понад три з половиною тисячі метрів. Каже, почувається розбитим, адже пережив немало труднощів, зокрема перелом куприка. До того ж у його інвалідного візка - відвалилося колесо. Тож частину шляху австралійцеві довелося йти на руках.
"Мені було важко дихати, бо я ходив на руках. Лише пам'ятаю, що озирнувся і побачив натовп - близько двох десятків людей. Вони стояли навколо й аплодували. Коли я нарешті дістався пункту призначення, всі підбадьорювали мене. Вони тішилися, але я почувався пригніченим", - говорить Скотт Дулан, альпініст.
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