Українська Православна Церква готується до страсного тижня, який передує Великодню. Для учасників Хресного ходу в Єрусалимі виготовлено понад 100 ікон священномученика Володимира. Сьогодні образи освятили у Києво-Печерській лаврі. Більше - у матеріалі Ліни Зеленської.

Цьогоріч на хресну ходу до Єрусалима віряни з України повезуть особливу ікону "Собор новомучеників української землі".

" Освящается именем Отца, Сына и Святого Духа".

Цей образ народні іконописці відтворили вперше. У центрі ікони - священномученик Володимир. Навколо митрополита - 40 мучеників з різних регіонів України.

"Ініціатива людей написати саме таку ікону - в центрі Оранта, всім відома ікона Святої Софії, тут відомі храми - Києво-братський монастир, який знищений. Тут є і десятинний храм... Тут є мученики живі і є мученики архітектурного характеру, які були знищенні. - Ікона освячена саме на мощах священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького", - розповідає митрополит Антоній, керуючий справами української Православної Церкви.

На хресну ходу цього року парафіяни їдуть з особливою місією.

"Ми будемо молитися за мир на нашій українській землі, за віру. Сподіваюся, що ми помолися приклонимся Святій землі, і між нашими людьми, на нашій землі настане мир",- говорить Марія Фурманець, парафіянка Свято-Успенської церкви, с. Птича.