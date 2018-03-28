Открытие поможет в борьбе с раком.

Ученые открыли новый человеческий орган, который выпускали из вида в течение десятилетий. Слои соединительной ткани, ранее считавшиеся плотными, на самом деле представляют собой ряд отделений, наполненных жидкостью.

Исследователи назвали свою находку "интерстицием". Эти отделения находятся под кожей, а также выстилают кишечник, легкие, кровеносные сосуды и мышцы и объединяются сеткой из сильных, гибких белков, пишет Scientific Report.

Новый анализ идентифицирует эти пространства в совокупности как новый орган и пытается понять их функцию.

Примечательно, что интерстиций ранее оставался незамеченным, несмотря на то, что является одним из крупнейших органов в организме человека.

Исследователи обнаружили интерстиций, исследуя желчные протоки пациента на предмет признаков рака. Они заметили полости, которые не соответствовали ранее известной анатомии человека.

Ученые поняли, что традиционные методы исследования тканей тела пропустили интерстиций, потому что "фиксирующий" метод сборки медицинских микроскопических слайдов включает в себя удаление жидкости, что разрушает структуру органа. Именно поэтому интерстиций долгое время считался просто соединительной тканью.

Придя к такому выводу, исследователи поняли, что эта структура ранее находилась не только в желчном протоке, но и вокруг многих важных внутренних органов.

Команда, стоящая за открытием, предполагает, что отсеки интерстиция могут действовать как "амортизаторы", защищающие ткани тела от повреждений. Кроме того, интерстиций сливается в лимфатическую систему - сеть сосудов, транспортирующих лимфу, которая участвует в иммунном ответе организма.

Обнаружилось, что помимо способности защищать органы от вреда, интерстиций пропускает в лимфатическую систему опухолевые клетки. Понимание этой неизвестной ранее особенности в анатомии человека позволило ученым разработать новые тесты на рак.

"Этот вывод имеет потенциал для стимулирования значительных успехов в медицине, включая возможность того, что прямой выборки интерстициальной жидкости может стать мощным диагностическим инструментом", - прокомментировали исследователи.

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