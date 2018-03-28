Чиновница задержана во время получения взятки в размере 15 тысяч гривен.

Чиновница Киевской городской госадминистрации наживалась на незаконной продаже алкоголя в столице.

Так, правоохранители задержали главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения взятки в размере 15 тысяч гривен от предпринимателя, сообщила пресс-секреталь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Установлено, что деньги чиновница КГГА требовала за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти торговых точках.

Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.