В Киеве чиновница развернула незаконный бизнес на алкоголе [ Редактировать ]
Чиновница Киевской городской госадминистрации наживалась на незаконной продаже алкоголя в столице.
Так, правоохранители задержали главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения взятки в размере 15 тысяч гривен от предпринимателя, сообщила пресс-секреталь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Установлено, что деньги чиновница КГГА требовала за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти торговых точках.
Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.
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