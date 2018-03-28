Пожар в Кемерово: арестованный охранник "сдал" виновных [ Редактировать ]
Охранник сгоревшего торгового центра в Кемерово Сергей Антюшин заявил, что вина за смерть людей, погибших в результате пожара, полностью лежит на руководстве ТЦ "Зимняя Вишня".
Антюшина задержали, когда выяснилось, что он отключил пожарную сигнализацию во время возгорания, пишет "БизесМедиа" со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, руководство ТЦ знало о значительных нарушениях пожарной безопасности в здании.
"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить - вызывали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что имеются нарушения в торговом центре. Часть гидрантов не работает, часть - протекают. Эвакуационные выходы захламлены и так было всегда. Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором", - сказал Антюшин.
Он сообщил, что руководство не реагировало на нарушения правил безопасности.
"Мы обо всем этом говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали", - сказал Антюшин.
Охранник "Зимней вишни", который отключил пожарную сигнализацию, может стать пятым подозреваемым в деле, возбужденном после пожара в ТЦ.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
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