Одесситы стали очевидцами того, как некие мужчина и женщина занесли в один из киосков, продающих хлебобулочную продукцию, около трех десятков булок хлеба, которые до этого находились в мусорном баке.

"Сегодня днем ждали с зятем дочку из "Таврии" на Варненской, 2 и увидели ужасную картину: мужчина с женщиной достали из альфатора булок 30 хлеба (два больших пакета и ящик), поговорили с продавцом тут же находящегося "Одесского каравая" и занесли этот хлеб внутрь ларька", - сообщает группа "Черный список Одесса" в Facebook.

Очевидцы считают, что этот "продукт" решили продать одесситам.

"Подозреваю, что люди из соседних домов сегодня полакомятся хлебом из мусорки", - говорится в сообщении.

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