Одесситам продавали найденный на помойке хлеб (фотофакт) [ Редактировать ]
Одесситы стали очевидцами того, как некие мужчина и женщина занесли в один из киосков, продающих хлебобулочную продукцию, около трех десятков булок хлеба, которые до этого находились в мусорном баке.
"Сегодня днем ждали с зятем дочку из "Таврии" на Варненской, 2 и увидели ужасную картину: мужчина с женщиной достали из альфатора булок 30 хлеба (два больших пакета и ящик), поговорили с продавцом тут же находящегося "Одесского каравая" и занесли этот хлеб внутрь ларька", - сообщает группа "Черный список Одесса" в Facebook.
Очевидцы считают, что этот "продукт" решили продать одесситам.
"Подозреваю, что люди из соседних домов сегодня полакомятся хлебом из мусорки", - говорится в сообщении.
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