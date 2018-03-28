Таможенники Киева обнаружили в международном экспресс-отправлении документов тайник с бриллиантами.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - сообщает Госфискальная служба.

Нетипичное для документов вложение таможенники обнаружили с помощью рентгенологического оборудования. По результатам досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог", - говорится в сообщении.

Такое нарушение таможенных правил предусматривает конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

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