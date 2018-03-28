Понад тисяча медиків і вчителів вийшли напередодні під стіни обласної адміністрації Івано-Франківська. Чого вимагали бюджетні працівники від місцевої влади - розкажуть мої колеги

Більше тисячі медиків і освітян зібралися під стінами Івано-Франківської обладміністрації. Прийти сюди, кажуть люди, їх змусили спільні проблемі.

"Надійна робота і гідна зарплата, надійна робота і гідна зарплата!".

"Зарплату нам треба гідну зарплату, щоб ми могли оплатити комунальні послуги, щоб ми могли дітей і внуків в школу відправити. Купити щось гідне, а не на гуманітарці, на секонд-хенді ми купуємо. І гідно зустріти Великдень", - пояснює Марія Шевага, молодша медсестра в дитячій поліклініці.

В обласній профспілці підтверджують - побоювання небезпідставні. Адже за їхніми підрахунками недофінасування медицини в області на цей рік сягнуло 300 мільйонів гривень.

"Фінасування галузі охорони здоров'я, яка фінасується по залишковому принципу, і сягає не більше трьох з половиною відсотка ВВП, і розмір заробітної плати працівників охорони здоров'я, який займає передостаннє місце всіх галузей економіки", - говорить Наталія Берчак, голова Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.

Поруч із медиками мітингують і освітяни Івано-Франківська. Їм на зарплати цьогоріч не вистачає майже 50 мільйонів гривень.

"За перспективами вже майбутні місяці які прийдуть виявляється що 4-3 місяці ми взагалі будемо без грошей", - пояснює Ганна Нестерук, вчитель української мови і літератури в НВК школа-гімназія №3.

Крім того, освітяни вимагають переглянути формули розрахунку зарплати.

Вчителям підвищуємо, педагогічним вчителям дошкілля, позашкілля методичних центрів, профтехосвіти ми їх чомусь кидаємо на органи місцевого самоврядування, цим самим не даємо права здійснювати ці підвищення", - розповідає Андрій Демянчук, голова Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти.

мітинг освітяни і медики назвали попереджувальним. Кажуть - хотіли, щоб їх почули можновладці. Інакше, обіцяють оголосити безстроковий страйк.