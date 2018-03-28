Північна Корея готова припинити ядерні випробування, але тільки в разі створення США та Південною Кореєю необхідних для цього умов.

Таке лідер КНДР Кім Чен Ин зокрема заявив під час зустрічі з главою Кнр Сі Цзінь Пінєм у Пекіні. За його словами, Сша і Південна Корея мають спочатку створити атмосферу спокою і стабільності в світі. Низка ЗМІ підтвердили, що глава КНДР таки відвідав Китай. У Пекіні він від неділі, але до цього моменту його візит офіційна влада КНР не коментувала. Це перша закордонна поїздка північнокорейського лідера з часу обрання його очільником країни.