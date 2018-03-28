У британській столиці з'явилася незвична композиція. На одному з дахів хмарочосів встановили 84 чоловічі скульптури, які нібито збираються стрибнути вниз.

У такий спосіб місцева телекомпанія хоче привернути увагу до проблеми суїциду серед чоловіків. Число скульптур 84 - не випадкове. За даними експертів, саме стільки британців віком до 45 років щотижня вкорочують собі віку. У рамках проекту також оприлюднили онлайн-петицію до уряду, аби вдосконалити програми із запобігання суїцидам.