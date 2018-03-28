Пожар в Кемерово: в Украине проверят все школы и ТРЦ [ Редактировать ]
Масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей поручил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины 28 марта Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти.
Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.
"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.
Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы.
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