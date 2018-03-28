Масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей поручил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины 28 марта Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти.

Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.

Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы.