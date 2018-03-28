За последний месяц в Украине упали цены на яйца и гречку, но овощи и свинина, значительно подорожали. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра от Минэкономики.

В число рекордсменов по ценовому спаду также вошла гречневая крупа (-3,2%). Отмечается, что яйца подешевели на 2,9%.

Однако некоторые продукты питания подорожали, но не существенно. Речь идет о картофеле и колбасе - на 2%.

Другие социальные продукты питания значительно подорожали. К примеру, капуста прибавила в цене 54%, морковь - 68%, свекла - 34%, свинина - 11%.

До этого в Антимонопольном комитете заявляли, что на росте цен сказалось увеличение производственных затрат. В частности, траты на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.

Напомним, что цены на алкоголь могут взлететь.