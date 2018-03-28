В рамках расследования дела о краже лекарств в больнице "Охматдет" наибольший недостаток был обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии. Об этом и других деталях расследования рассказал руководитель местной прокуратуры №10 Роман Гавриш, сообщает УНН.

"Недостаток был обнаружен в 6 отделениях. Основная сумма была обнаружена в отделении интенсивной химиотерапии", - сообщил прокурор.

Он напомнил, что по результатам расследования сообщено о подозрении заведующей аптечным складом больницы, а также шести медсестрам отделений, в которых выявлены нарушения.

"Был большой объем лекарств, которые передавались старшим медсестрам этих отделений и их использование не было подтверждено в историях болезней детей. Не велся вообще учет ни использования этих лекарств, ни получения. И, соответственно, эти лекарства присваивались, и указанные медсестры распоряжались ими по своему усмотрению", - разъяснил схему, по которой действовали подозреваемые, Гавриш.

Кроме того, по словам прокурора, у заведующего складом были выявлены признаки подделки бухгалтерских документов.

"Фактически совершались определенные приписки о выдаче и использовании этих лекарств", - сказал Гавриш.

Прокуратура объявила о подозрении семи работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 год присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн гривен.

Шестерым старшим медицинским сестрам отделений НДСБ "Охматдет" сообщено о подозрении в том, что они нажились на лекарствах на общую сумму более 5 млн гривен.

Заведующему аптечным складом НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Относительно шестерых старших медицинских сестер решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что медсестры "Охматдета" обокрали детей на 5 миллионов.