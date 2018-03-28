Умер оружейный конструктор Калашников [ Редактировать ]
Во вторник, 27 марта, в Ижевске скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын оружейника Михаила Калашникова. Об этом сообщается на сайте Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.
Виктору Калашникову было 75 лет. Причина его смерти не уточняется.
Калашников-младший родился 16 июля 1942 года. В 1966-м, после окончания Ижевского механического института, он начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разрабатывал и проводил испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием.
Также его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".
Виктор Калашников был удостоен званий "Заслуженный конструктор Российской Федерации" и "Почетный оружейник", а также награжден Орденом "Знак Почета".
Его отец, изобретатель АК Михаил Калашников, скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни.
Напомним, умер Сергей Мавроди.
по теме
Пожар в Кемерово: поисковая операция завершена
Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
Жуткое видео: как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово
Следственный комитет России опубликовал видео осмотра торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара.
Ряды боевиков на Донбассе пополняют уголовники – разведка
Российско-оккупационные войска в Донбассе наращивают боеспособность, набирая на "военную службу" лиц, имеющих судимости
Украинский гимнаст получил российское гражданство
Двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял российское гражданство и будет выступать под российским флагом.
Пожар в Кемерово: в России назвали причину жуткой трагедии
Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово стало короткое замыкание или "применение открытого огня".