Виктору Калашникову было 75 лет.

Во вторник, 27 марта, в Ижевске скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын оружейника Михаила Калашникова. Об этом сообщается на сайте Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

Виктору Калашникову было 75 лет. Причина его смерти не уточняется.

Калашников-младший родился 16 июля 1942 года. В 1966-м, после окончания Ижевского механического института, он начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разрабатывал и проводил испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием.

Также его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Виктор Калашников был удостоен званий "Заслуженный конструктор Российской Федерации" и "Почетный оружейник", а также награжден Орденом "Знак Почета".

Его отец, изобретатель АК Михаил Калашников, скончался в декабре 2013 года на 95-м году жизни.

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