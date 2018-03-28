Во вторник вечером, 27 марта, на Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, который производил пуск беспилотника. Об этом сообщает InfoResist, ссылаясь на источники из зоны АТО.

Волонтеру было всего 19 лет.

Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.



Напомним, что на Донбассе противник обрушил огневую мощь на 14 городов и поселков.