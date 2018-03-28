Электронные сигареты вызывают родовые аномалии лица - ученые [ Редактировать ]
Ученые сообщили о том, что электронные сигареты могут привести в родовым изменениям формы лица наследников курильщика. Опасность представляет испарение, которое попадает в легкие человека. Об этом сообщают Newsyou.info
В последнее время популярность электронных сигарет существенно возросла. Но этот альтернативный метод курения представляет очень высокую опасность для будущих потомков. Дело в том, что эксперты лаборатории Virginia Commonwealth University в США пришли к выводам, что токсины, содержащиеся в ароматических испарениях, вызывают родовые патологии в структуре лица будущего ребенка.
Специалисты провели наблюдение за женщинами, которые находились в состоянии беременности на разных сроках. Результаты поразили ученых. Дело в том, что родовые изменения кости плода наблюдались в 65% случаев. Это обстоятельство стало толчком к настоятельной рекомендации экспертов окончательно бросить пристрастие к электронным сигаретам и курению вообще.
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