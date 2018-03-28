34-летний "самый красивый преступник в мире" Джереми Микс снова станет отцом. Его избранница, 27-летняя дочь владельца Topshop Хлоя Грин, ждет ребенка, сообщает Independent.

Эту информацию журналистам подтвердили источники из окружения пары. Сами Хлоя и Джереми пока воздерживаются от комментариев. Вероятно, пара прольет свет на домыслы общественности в ближайшем будущем.

Как сообщают инсайдеры, Грин и Микс настроены весьма серьезно. Влюбленные собираются вывести отношения на новый уровень и создать семью.

"Хлоя хочет забеременеть. Она уже отказалась от выпивки", – говорили друзья избранницы Джереми корреспондентам. Бизнесмен и миллиардер Филипп Грин, отец девушки, благословил пару. Мать возлюбленной Микса тоже одобрила ее выбор.

Напомним, популярный 57-летний актер в пятый раз станет отцом.