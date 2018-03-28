"Самый красивый преступник" станет отцом [ Редактировать ]
34-летний "самый красивый преступник в мире" Джереми Микс снова станет отцом. Его избранница, 27-летняя дочь владельца Topshop Хлоя Грин, ждет ребенка, сообщает Independent.
Эту информацию журналистам подтвердили источники из окружения пары. Сами Хлоя и Джереми пока воздерживаются от комментариев. Вероятно, пара прольет свет на домыслы общественности в ближайшем будущем.
Как сообщают инсайдеры, Грин и Микс настроены весьма серьезно. Влюбленные собираются вывести отношения на новый уровень и создать семью.
"Хлоя хочет забеременеть. Она уже отказалась от выпивки", – говорили друзья избранницы Джереми корреспондентам. Бизнесмен и миллиардер Филипп Грин, отец девушки, благословил пару. Мать возлюбленной Микса тоже одобрила ее выбор.
Напомним, популярный 57-летний актер в пятый раз станет отцом.
по теме
Джамала родила сына (фото)
Украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала сегодня, 27 марта стала мамой
Популярный 57-летний актер в пятый раз станет отцом
Американский актер Стэнли Туччи и его супруга Фелисити Блант готовятся к появлению второго совместного ребенка.
Шестилетняя девочка выстрелила в голову младшей сестре из винтовки
В поселке городского типа Ратное Волынской области шестилетняя девочка по неосторожности выстрелила из пневматической винтовки в голову своей малолетней сестре.
Стала невестой: дочь Пугачевой и Галкина покорила поклонников (видео)
Алла Пугачева и Максим Галкин разрешили детям посетить публичное мероприятие.
Женщина убила двоих детей, чтобы они не "достались" мужу
В США, штате Индиана, 31-летняя Брэнди Уорли убила собственных детей: семилетнего сына и трехлетнюю дочь