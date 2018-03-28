Знову однією з найгарячіших ділянок фронту стала авдіївська промзона

Далі зведення з фронту. Протягом минулої доби ЗСУ не зазнали жодних втрат, незважаючи на загострення ситуації. Загалом за добу ворог відкривав вогонь 32 рази. У районі Ново-Луганського найманці гатили з потужних мінометів; поблизу Павлополя та Луганського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Під Талаківкою та Водяним агресор поливав українські позиції із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а околиці Пісків обстрілював із БМП. Не вщухали обстріли й поблизу Опитного, Новотроїцького і Гранітного.

Вже декілька днів поспіль Донецький напрямок - є епіцентром бойової активності російсько-окупаційних військ. Минулої доби тут зафіксовано 27 ворожих обстрілів. Армійці 13 разів були змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь. Знову однією з найгарячіших ділянок фронту стала авдіївська промзона. Репортаж Ірини Баглай.

Це перша доба, коли на позиціях десантників - тихо. Вадим пильно стежить за позиціями ворога. На Ясинуватській розв'язці - разючі зміни. Укріпрайон бойовиків розбудовується на очах. Військові фіксують, як противник зводить нові сполучення та вогневі точки.

"Они пользуются, когда у нас перемирие, особенно когда наступает тишина - они пробиваются чуть ближе к нам, начинают копать", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Інша ситуація надвечір: замість лопат найманці беруться до піхотної зброї.

"Начинається з декількох вистрелів", - говорить Вадим, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Выманивают на контак, чтоб мы спалили свои позиции, мы не ведемся на это потом уже когда на стрелкотню нет начинают работать тяжелым, чтобы мы дали им отпор", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Попри провокації та великий калібр, десантники тримаються. Адже добре знають - на цій ділянці фронту на них полюють російські снайпери.

"Когда начинаем давать отпор, уже начинает работать по нас товарищ снайпер", - говорить Сергій.

Уночі бойовики не полишають і спроб просунутися ближче до наших позицій. Тільки ця стрілянина вже має іншу мету.

"Деморализовать больше всего деморализовать они чаще всего заходят огонь ведут беспорядочный такое впечатление просто вынуждают нас открыть по нам огонь воспользоваться этим и снять на камеру показать, что ЗСУ не дотримуються минских домовленостей", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Оголошений режим тиші та мінські домовленості не дозволяють українським захисникам відкривати вогонь і навіть давати відсіч на артилерійські атаки ворога. Адже свої гармати найманці тримають перед околицями окупованих міст, упритул до будинків.

"С окраин, потому что вся тяжелая техника стоит у них за Яр, в полях ничего не стоит вся техника стоит в Ясииноватой танки, грады минометы работают оттуда", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Те, що околиці Донецька останні три доби майорять виходами снарядів, підтверджують у соцмережах і жителі міста. Із західної та північної частини бойовики ведуть вогонь по Авдіївці та Мар'їнці.