Умер Сергей Мавроди: названа причина [ Редактировать ]
У основателя крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, о смерти которого стало известно 26 марта, было сразу несколько хронических заболеваний. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По его словам, у Мавроди была язва 12-перстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение.
"Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз коронарных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого, были признаки хронической алкогольной интоксикации ", - сказал источник.
Напомним, в Москве на 63-м году жизни скончался бывший глава "МММ" Сергей Мавроди.
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