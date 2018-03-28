У основателя крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, о смерти которого стало известно 26 марта, было сразу несколько хронических заболеваний. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его словам, у Мавроди была язва 12-перстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение.

"Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз коронарных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого, были признаки хронической алкогольной интоксикации ", - сказал источник.

Напомним, в Москве на 63-м году жизни скончался бывший глава "МММ" Сергей Мавроди.