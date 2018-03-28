Украинские политзаключенные в РФ получат статус заложников в так называемой ОРДЛО. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко. По ее словам, законопроект о правовом статусе заложников - уже зарегистрирован в парламенте.

Соавтор документа заявила, если закон вступит в силу политзаключенные смогут получить льготы. В частности, социальное жилье и единоразовые выплаты. И добавила - дезертиры и особы, которые замешаны в сотрудничестве с оккупантами - статуса заложников будут лишены.