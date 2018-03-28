Двадцать четыре обстрела с начала суток

Двадцать четыре обстрела с начала суток. Боевики продолжают игнорировать режим тишины на Донбассе. Все провокации сегодня на Донецком направлении.

Противник применял минометы, гранатометы и даже бронетехнику. С подробностями - наш военкор Ирина Баглай.

Первые сутки, когда на позициях десантников тихо. Перед этим боевики три ночи били по ним из пехотного вооружения. Вадим пристально наблюдает за движением на позициях врага. На Ясиноватской развязке разительные перемены - новые соединения между блиндажами и новые огневые точки.

"Они пользуются когда у нас перемирие, особенно когда наступает тишина они пробиваются чуть ближе к нам начинают копать".

Все меняется как только садится солнце. Вместо лопат боевики берут в руки автоматы и пулеметы.

"Дразнят на контакт, то есть выманивают на контакт, чтоб мы спалили свои позиции, мы не ведемся на это. Потом, уже когда на стрелкотню, начинают работать тяжелым, чтобы мы дали им отпор", - говорит Сергей.

Вопреки провокациям десантники держатся, им хорошо известна тактика противника - в стороне от работающих пулеметов уже засел снайпер, который охотиться на них

"Когда начинаем давать отпор уже начинает работать по нас товарищ снайпер", - говорит Сергей.

Помимо обстрелов боевики не оставляют попыток приблизиться к позициям десантников. И с коротких дистанций открывают огонь

"Деморализовать больше всего, деморализовать они чаще всего заходят огонь ведут беспорядочный такое впечатление просто вынуждают нас открыть по нам огонь воспользоваться этим и снять на камеру показать, что ЗСУ не дотримуються минских домовленностей", - говорит Юрий.

Из-за объявленого режима тишины наши защитники не могут вести огонь по вражеским солдатам, возводящим новые укрепления, а также отвечать на артиллерийские обстрелы российских орудий. Ситуацию усложняет и то, что артиллерию противник держит в черте оккупированного города

"С окраин, потому что вся тяжелая техника стоит у них за Яр в полях ничего не стоит вся техника стоит в Ясииноватой танки, грады минометы работают оттуда", - говорит Сергей.

То, что боевики ведут огонь по позициям военных с северной и западной окраин Донецка, подтверждают в соцсетях и жители оккупированного города.