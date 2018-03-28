Экипажи скорой помощи должны получить защиту - Ирина Сысоенко [ Редактировать ]
В Киеве автохам напал на водителя скорой помощи. Медики ехали на срочный вызов. Но в одном из дворов проезд им заблокировала "Тойота". На замечание - дать дорогу скорой, водитель этой машины отреагировал агрессивно. Мужчина, угрожая пистолетом, вытащил из автомобиля скорой водителя и начал избивать, после чего скрылся. Нападавшего объявили в розыск.
"Нажаль, такі випадки відбуваються щодня, по всій Україні. І за минулий рік зафіксовано сотні випадків нападів на медичних працівників. І для того, щоб якраз попереджати такі ситуації - внесено в парламент законопроект, який дає можливість безпосередньо медичним працівникам, разом з національною поліцією, за необхідності приїзджати на виклики. Також суттю законопроекту є те, що поліція має забезпечувати можливість під'їзду машинам екстренної медичної допомоги, до під'їздів, до приміщень, до будівель - там де знаходиться пацієнт", - говорить Ирина Сысоенко, народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.
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