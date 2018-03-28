В Николаеве почтили память погибших во время Второй мировой войны. На 74-ую годовщину освобождения города - приехали ветераны, активисты и представители местных властей. К памятнику героям - возложили цветы. Кроме того, депутаты николаевского горсовета сообщили - выплаты участникам боевых действий в этом году - увеличили.

"Теперь 1200 - из горбюджета. И 1200 из облбюджета ежемесячно получают участники боевых действий. Забота о людях старшего поколения, о ветеранах, людях познавших тяготы и лишения войны - безусловно всегда была и будет и нашей партии. И, я думаю. всего депутатского корпуса николаевского горсовета", - говорит Александр Маликин, депутат николаевской, партия "Оппозиционный блок".