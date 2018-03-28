Разжигание ненависти. По запросу Германии - арестован ультраправый активист, который нелегально торговал в интернете оружием. Задержали его в Венгрии и скорее всего, в ближайшее время, выдадут Германии. Татьяна Логунова - продолжит.

За Марио Реншем немецкая полиция охотилась больше года. Сначала его искали в Германии, потом по всей Европе. И вот, наконец, есть результат. Сегодня утром основателя интернет-магазина, который нелегально торговал оружием, задержали в Будапеште. Из столицы Венгрии он высылал своим немецким клиентам газовые пистолеты и стволы с резиновыми пулями. Чтобы те, как гласила реклама на сайте - смогли вооружиться и защитить себя от беженцев. Свой интернет-магазин Ренш так и назвал - "отпугни мигранта".

"Речь идет о нелегальном оружии, которое граждане Германии не имеют права просто так заказывать по интернету и просто так, без разрешения, им пользоваться", - говорит Инго Майнхард, представитель союза немецких торговцев оружием.

Всего, по данным немецкой полиции, Ренш продал оружия на сотню тысяч евро. Кроме торговли, задержанный также модерировал несколько страниц в соцсетях. На них он размещал материалы, разжигающие ненависть и ксенофобию. Германия уже направила Венгрии запрос об экстрадиции. Чтобы принять решение о выдаче - у Будапешта есть два месяца. К ответственности будут привлечены и клиенты Ренша, а их более сотни. Всем им грозят солидные денежные штрафы.