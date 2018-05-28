В Ривненской области в ДТП погибла семейная пара пенсионеров, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации водитель автомобиля "Москвич", 66-летний житель села Зеленое, не учел дорожной обстановки и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Range Rover, который двигался в направлении Львова.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка легковушки. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь водителю, которого доставили в больницу, спасти не удалось. 31-летний водитель внедорожника, гражданин Франции, и трое пассажиров не пострадали.

Напомним, автобус с болельщиками попал в ДТП.