Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости, сообщил в своем Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

"Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования. Бывший президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта", - отметил Макграт.

Ранее Буша-старшего уже госпитализировали из-за заражения крови.