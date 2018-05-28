Экс-президент США госпитализирован [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости, сообщил в своем Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.
"Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования. Бывший президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта", - отметил Макграт.
Ранее Буша-старшего уже госпитализировали из-за заражения крови.
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