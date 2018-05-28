Южная Корея присоединится к саммиту "США - КНДР" [ Редактировать ]
Лидер Южной Кореи может присоединиться к встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на источники в администрации южнокорейского президента. Окончательное решение о своем учаcтии Мун Чжэ Ин примет только после предварительных переговоров о встрече американского и северокорейского лидеров.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. Стороны будут обсуждать отказ КНДР от ядерного оружия. Но детали разговора пока не согласованы.
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