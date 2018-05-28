Эксперты международного совета футбольных ассоциаций IFAB ввели новое правило. Отныне игрок, который во время спорной ситуации жестами призывает судью задействовать видеоповтор - будет наказывать желтой карточкой.

Также игрокам команды запрещено находится в комнате для видеоповторов. Наказание - устное предупреждение.

VAR: Laws of the Game 2018/2019 ⚽

Players or substitutes who use the ‘review’ (TV) signal will be shown a yellow card.

Anyone entering the referee review area will be cautioned (player/substitute) or given a public warning (coach/team official).

☑ https://t.co/65jYZh7MCh pic.twitter.com/xLbba8a73c — The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2018

IFAB не объясняет, каким корректным способом игроки могут призывать судью использовать видеоповтор и могут ли вообще.

Система видеоповторов VAR будет работать на Чемпионате мира 2018 года в России.

Тем временем Мадрид праздником встретил футболистов "Реала".