Футболистам запретили требовать видеоповторы [ Редактировать ]
Эксперты международного совета футбольных ассоциаций IFAB ввели новое правило. Отныне игрок, который во время спорной ситуации жестами призывает судью задействовать видеоповтор - будет наказывать желтой карточкой.
Также игрокам команды запрещено находится в комнате для видеоповторов. Наказание - устное предупреждение.
VAR: Laws of the Game 2018/2019 ⚽— The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2018
Players or substitutes who use the ‘review’ (TV) signal will be shown a yellow card.
Anyone entering the referee review area will be cautioned (player/substitute) or given a public warning (coach/team official).
☑ https://t.co/65jYZh7MCh pic.twitter.com/xLbba8a73c
IFAB не объясняет, каким корректным способом игроки могут призывать судью использовать видеоповтор и могут ли вообще.
Система видеоповторов VAR будет работать на Чемпионате мира 2018 года в России.
Тем временем Мадрид праздником встретил футболистов "Реала".
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