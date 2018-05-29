Эстонский оперный певец Мати-Йоханнес Пальм умер в возрасте 76 лет. Официальное объявление о вызванной болезнью смерти Пальма сделала Эстонская академия музыки и театра, где артист с 1990 года преподавал вокал, а в 1995 заслужил звание профессора.

Пальм начал карьеру в 1969 году, когда стал солистом Эстонской национальной оперы. Впоследствии также солировал в Берлинской национальной Оперы и театре "Колон" в Буэнос-Айресе, стажировался в Московской консерватории, в миланском Ла Скала и берлинском "Комише опер".

Мати-Йоханнес Пальм считался одним из самых заметных и признанных бас-баритонов своего времени, дал более 400 сольных концертов, а в его репертуар входили более 60 оперных партий и свыше 300 ораторий и камерных сочинений.

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