Британські медики, які лікували Сергія та Юлію Скрипалів, не впевнені, що їхні пацієнти остаточно одужають. Про це працівники лікарні у Солсбері розповіли в інтерв'ю BBC. І додали - спочатку навіть сумнівалися, що ті взагалі виживуть.

Сергій Скрипаль та його донька, яких отруїли у березні нервово-паралітичною речовиною "Новичок", і досі лікуються. Проте медики не дають жодних прогнозів щодо їхнього здоров'я.

"Чесно кажучи - ми не знаємо. Поки що наш шпиталь єдиний у світі має досвід лікування від наслідків отруєння "Новичком". Тож фактично ми і далі вчимося", - каже Крістін Бланшард, головний лікар.