Польща наполягає на подовженні економічних санкцій проти Росії. Про це повідомив голова МЗС країни Яцек Чапутович.

Політик зауважив, що жодних підстав для зняття або пом'якшення їх - немає. Нагадаю, ЄС запровадив економічні санкції проти Росії 2014 року - у відповідь на її агресію на сході України та анексію Криму. І відтоді - щороку автоматично їх подовжував. Черговий термін дії санкції завершується вже незабаром - наприкінці липня.