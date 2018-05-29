Польща наполягає на подовженні економічних санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Польща наполягає на подовженні економічних санкцій проти Росії. Про це повідомив голова МЗС країни Яцек Чапутович.
Політик зауважив, що жодних підстав для зняття або пом'якшення їх - немає. Нагадаю, ЄС запровадив економічні санкції проти Росії 2014 року - у відповідь на її агресію на сході України та анексію Криму. І відтоді - щороку автоматично їх подовжував. Черговий термін дії санкції завершується вже незабаром - наприкінці липня.
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